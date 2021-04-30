一間房屋的風水，對於長期生活在裡面的居住者來說非常重要。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，若是想要改善運勢、催旺財運，可以先從自家房子的風水下手，像是多開窗戶、供奉財神、多邀朋友來作客等，都是常見的招財方法，廚房代表家中財庫，顧好廚房風水能讓家人財運旺盛，好運連連。

▍1.多打開窗戶

若是住家陰暗、潮濕，家人將被霉運纏身、財運不濟。陰暗潮濕之地還易生細菌，招來蚊蟲，影響家人的健康。因此，應多打開家中窗戶，增加陽光的照射，能將家中陰霾之氣全都趕走，增強家中陽氣，讓家人財運旺盛，好運連連。

▍2.常供奉財神

我們可以在家中常供奉財神，幫家宅招引財氣，催旺財運。在擺放時要注意財神的風水講究，一般情況下，武財神最好面朝大門擺放，代表著招財入屋，同時還能鎮守家宅，保佑家人健康平安。而文財神最好面朝屋內擺放，否則財氣容易流失。另外，財神雖能招財，但一個家中請一位即可，多了則會破財。

▍3.沙發不背著門

客廳是家庭中最重要的位置，影響著家人財運的發展，所以此處的風水不可大意，須謹慎佈置。想留住自己的錢財，在擺放客廳沙發時，就不可背對大門，這樣就會導致從大門進入的財氣被擋掉，讓你的錢財留不住。因此，最好正對大門擺放，人坐在沙發上，正面迎接財神，才會讓你賺錢容易，財運越來越旺。

▍4.廚房櫃子不空

在風水學中，廚房代表著家中財庫，掌管著家中財富的累積狀況。所以對於家中廚房的格局設置，以及物品擺放都是有風水講究的。首先，瓦斯爐和洗碗槽不可相鄰或相對，瓦斯爐也不可靠窗，否則家中就會破財、漏財嚴重。其次，廚房內的冰箱、儲藏食物的櫃子都不能空空如也，最好都能擺放整齊，保持半滿的狀態，這樣才代表家中既招財，又聚財。

最後，也可以在廚房內擺放一些食用香料類的植物，如薄荷、羅勒等，這樣既可以方便隨時採取使用，又能增添廚房內的生機，給家人帶來更多財富。

▍5.多請朋友來家中

有人在的家中就有人氣，房子內不感覺到陰冷、害怕。因此，可以多多邀請親戚朋友來家中做客，多開火做飯，就可以增加家中陽氣，消耗陰氣，使得家宅財運連連，好運不斷。

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(中時新聞網)