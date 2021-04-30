台中市客委會主委江俊龍率與會貴賓焚香祝禱工程順利。（東勢區公所提供／王文吉台中傳真）

東勢區客庄禾埕場域建置計畫利用中山國小閒置土地興建多功能風雨球場。（東勢區公所提供／王文吉台中傳真）

台中市政府為改善東勢區中山國小師生及社區居民運動場所，向中央爭取經費及市府配合款共2668萬元，利用校園內閒置已久的禾埕空地，以「多功能空間設計」、「現代化運動器具」等設計理念，興建多功能風雨球場。

動土典禮由台中市客委會主委江俊龍主持，行政院客委會副主委孔炤、台中市議員冉齡軒、台中市民政局副局長徐照山、東勢區長翁培真、東勢區14位校長、泰昌里長徐鎮富等20位里長均到場共襄盛舉。

江俊龍致詞時表示，盧市長十分重視這項建設，要求市府團隊齊力協助東勢區公所執行興建計畫，未來不論晴雨或夜間，提供校內師生及附近居民運動空間，讓運動風氣更加普及。

台中市客委會指出，「禾埕」客語意指「曬穀場」，衍伸為居民的活動場域。2020年「客庄創生環境營造計畫」於台中市共核定東勢、新社及豐原等3處禾埕計畫，東勢最快開工，預計年底完工，將提供客庄居民完善休閒運動空間。

(中時 )