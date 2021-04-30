台中市政府為改善東勢區中山國小師生及社區居民運動場所，向中央爭取經費及市府配合款共2668萬元，利用校園內閒置已久的禾埕空地，以「多功能空間設計」、「現代化運動器具」等設計理念，興建多功能風雨球場。
動土典禮由台中市客委會主委江俊龍主持，行政院客委會副主委孔炤、台中市議員冉齡軒、台中市民政局副局長徐照山、東勢區長翁培真、東勢區14位校長、泰昌里長徐鎮富等20位里長均到場共襄盛舉。
江俊龍致詞時表示，盧市長十分重視這項建設，要求市府團隊齊力協助東勢區公所執行興建計畫，未來不論晴雨或夜間，提供校內師生及附近居民運動空間，讓運動風氣更加普及。
台中市客委會指出，「禾埕」客語意指「曬穀場」，衍伸為居民的活動場域。2020年「客庄創生環境營造計畫」於台中市共核定東勢、新社及豐原等3處禾埕計畫，東勢最快開工，預計年底完工，將提供客庄居民完善休閒運動空間。
(中時 )
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