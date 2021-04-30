台股加權指數月線收紅上漲6.9％，觀察4月類股輪漲與資金行情帶動，下旬又有美國超級財報周，台股交投熱絡，不斷突破前高，缺貨缺料與運費報價上漲等交互影響下，補庫存效應仍在，預料第二季仍可望維持淡季不淡效應，有利逢低加碼低本益比族群，同時留意高檔風險。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸認為，陸續財報公布優於預期，及拜登總統的紓困方案順利通過，激勵道瓊、S&P500指數再創新高，加上聯準會（Fed）公布的溫和鴿派言論，相較於上次會議，對經濟狀態的描述更正面，並認為通膨率有所上升是反映暫時性因素，立場仍偏鴿派，沒有特別亮點，市場反應還算溫和。

郭修伸分析，當前美國經濟有四個引擎推動，分別是消費因為刺激政策大幅提高可支配所得、疫情逐漸受控有助於就業市場，及投資產能吃緊、數位轉型加速、遞延投資需求以及經濟前景明朗化，房市低利率及購屋習慣改變)以及回補庫存效應，推動經濟成長。

美國3月ISM製造業指數創1983年以來新高，再度確認投資的產能吃緊及庫存回補兩大引擎。郭修伸表示，客戶庫存偏低、廠商已回報有投資需求，且廠商普遍樂觀可知，動能的減慢主要來自於生產瓶頸，製造業仍然存在自發性成長動能，預料第二季疫情緩解後將會明顯加速，對台灣供應鏈具有正面指引。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，4月電子業中上游普遍調漲價格，3月提前拉貨效應帶來營收走高將優於市場預期，加上第二季漲價呈現淡季不淡，電子股可望重回主流。傳產股包括原物料受惠報價上揚，及疫後外銷類股出口暢旺，將較去年同期的低基期大幅成長，即電子與傳產第二季可望持續輪漲。

周書玄提醒，現階段仍有印度等新興市場疫情失控、美國總統考慮對富人徵收資本利得稅提高近一倍，干擾因素影響市場變化，未來主要風險可觀察美元走勢，及拜登當選美國總統後的中美貿易政策走向。

富蘭克林華美投信建議，第二季操作仍以科技股為主，傳產股為輔，看好晶圓代工、記憶體、被動元件、連接器、IC設計等。非電子股以電動車、汽車零組件、自行車材料等為主。全球疫苗於第二季加速施打後，美國、英國第一劑施打率已達40～50％，推估7月底美國可達80～90％接種率，預期餐廳、戶外活動、汽車、旅遊等可望回溫。建議逢低擇優布局，或利用台股基金以定期（不）定額方式扣款，持續投資。

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