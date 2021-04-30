聽某嘴大富貴！一名男網友發文表示，前幾天想喝雞湯被老婆罵說，現在缺水還喝那麼大一鍋，結果事隔幾天，兩人去逛好市多，老婆卻買了酸白菜鍋，讓他忍不住反問說，不是說缺水嗎？發文不到1天就吸引1.2萬人狂讚，老婆說什麼是什麼，看來你的生存慾望不夠高，記好人家是拿菜刀，你是拿筷子的。

一名男網友昨在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享，上周在賣場看到「春雞」想煮雞湯來喝，結果卻被老婆阻止，「你知道現在缺水嗎？你每次都喝那麼大一鍋，要花多少水你知道嗎？吃烤雞就好！」而那天晚上他也如老婆所言，吃烤雞到飽。

男網友昨逛好市多看見「頂級嫩肩里肌燒烤片」，心動地詢問老婆，結果對方卻回他說，「但我今天要煮的是酸白菜鍋耶？」讓原PO超不解直呼，「蛤？你上禮拜才說缺水，要少喝點湯的，你怎麼又自己買鍋？」對此，老婆只說，沒看到這兩天雨下很大嗎？而且酸白菜鍋她愛吃酸點，所以不會加太多水。

人妻缺水的神邏輯吸引1.2萬人朝聖，不少網友看完直呼，「事實證明，老婆說什麼是什麼，再吵連水都沒得喝」、「對方是拿菜刀，你是拿筷子的！要有自知之明」、「重點不是缺不缺水，而是老娘想不想吃」、「看來原PO的求生慾望不夠強烈」、「Happy wife, safe life（開心的老婆、安全的人生）」、「原PO還活著，就好好安太座吧！」

也有許多網友表示，話雖如此，但好市多的酸白菜鍋是真的好吃，買下去絕對不會後悔，湯頭味道濃郁，水稍微加少一點更讚，裡面附的薄肉片也好吃到不行，每次買回家煮都要用搶的。

(中時新聞網)