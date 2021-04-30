水情嚴峻，台中市政府配合中央宣布4月6日起台中、苗栗實施「供5停2」分區供水，台中20座公立泳池全面暫停開放。（盧金足攝）

台中市供五停二限水情況進入第四次，有家長投訴學校竟要求繳游泳課程費用，市議員張耀中前往校外游泳教學現場勘查，發現泳池正常營業，對比自有游泳池的公立學校、及國民運動中心附設泳池暫停使用，質疑難道限水一國兩制？教育局30日表示，要求設有游泳池的學校暫停開放游泳池。

張耀中表示，接獲家長投訴，指稱不是分區限水嗎？竟接到學校說要繳游泳課程的費用，覺得很荒謬，為何還要進行大量用水的課程活動？難道說缺水是假消息嗎？

他指出，各公立國小是照教育部規定在國小學童畢業前須達到游泳能力二級標準，安排教學課程，但現在面對的是甚久未雨旱象，政府機關一再政令宣導要國人節水，卻要求孩子去上游泳課，上課繳費事小，但影響整體用水甚鉅，市府教育局應請示教育部或者自主決策，讓游泳能力課程暫停，或日後尋求其他方式補救教學。

張耀中抨擊，部分學校自有泳池，部分要去校外現場教學，課程無強制性，非必要教學，是由各校自行辦理，依契約精神都是由各校去和外部業者議約課程內容和費用，但面對罕見的旱象情況，相關單位不斷地在找水源供給民生用水，卻讓部分學校依照合約精神去履約游泳課程，背上浪費水資源的責任。

他要求教育局應主動介入協調工作，讓游泳課程暫停致使的違約現象能妥善處理，此外，也傳出市立高商這月起部分班級在潭子區的泳池上游泳課，台中實施分區供水政策，家長認為缺水共體時艱，目前維持游泳課不妥，除浪費水資源外，且游泳池業者可能因為限水恐有衛生問題。

張耀中憂心，現在疫情的防疫標準，恐會造成不必要的群聚，教育局應發函各校應於限水時期暫停或延後上游泳相關能力課程，除校隊或台中市代表選手集訓以外為宜。

教育局表示，中央宣布台中市自4月6日起實施「供5停2」分區供水，市府節水抗旱，同日起公立游泳池暫停對外開放，私立游泳池則縮短並調整營業時間；教育局也要求設有游泳池的學校暫停開放游泳池。

針對部分學校安排至校外私立游泳池進行課程，教育局已請各校配合各主管機關所採取的限水措施，以及各游泳池因應限水的開放情況，調整課程實施次數及時程。有關泳池水質部分，衛生局每月均不定期進行泳池水質抽驗，結果並公布於衛生局網站，若有不符標準者，立即要求改善並擇期複驗。

(中時 )