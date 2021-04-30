今年台灣鳳梨3月受到出口減少的緣故，導致農民辛苦栽種的優質鳳梨出現滯銷的情況，急需國人及業者一起響應協助促銷，並於4月30日在桃園新光三越站前店舉辦「國產鳳梨 桃園相挺」記者會，邀請各家賣場業者、農會、果菜市場一同出席活動，桃園市長鄭文燦也現身記者會現場。

桃園新光三越站前店於5月份推出鳳梨促銷活動，於4月30日至5月2日憑桃園市民卡加上新光三越貴賓卡消費滿880元，即可限量兌換台農17號金鑽鳳梨1顆，第二週推出鳳梨冰棒，第三週滿額贈送「路得啟智學園」鳳梨酥，第四週搭配桃園觀光工廠郭元益鳳梨手作課程，挺5月還有多項特惠活動。

桃園市政府也特別推出「桃園市市民卡、買國產鳳梨抽黃金」活動，將於5月1日正式開跑，至6月20日前到桃園市內各大通路購買國產鳳梨，不限金額發票至桃園市民卡App登錄即可抽鳳梨黃金戒指和編織金手鍊。另外桃園市民卡也與大潤發量販店合作，活動期間加碼推出「憑市民卡買鳳梨送蔬菜」等優惠活動。

除了桃園百貨公司、購物中心和賣場推出鳳梨促銷或相關產品販售，以行動挺農友外，桃園市內各區農會、批發市場也都紛紛響應活動銷售國產鳳梨，讓大家都可以買到好吃又營養的當季鳳梨。鳳梨是營養價值高的水果，適合入菜及各種加工，現在正值鳳梨最佳品嚐產季，桃園市與百貨公司、商場共同推出促銷活動，希望協助南部農民銷售鳳梨，桃園市政府邀請市民朋友也熱情參與。

(中時 )