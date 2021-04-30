日本桌球天后福原愛接連爆出外遇、小三醜聞，形象及事業跌落谷底，丈夫江宏傑隱忍近2個月後，終於向法院訴請離婚，日媒也都以「格差婚」來形容這段婚姻，直指江宏傑在名聲、財力都遠不如福原愛，對此，作家苦苓在臉書怒轟根本是性別歧視。

江宏傑和福原愛爆出婚變後，日媒對於兩人婚姻狀況可說是相當關注，並多以「格差婚」形容這段婚姻，不僅強調兩人「身分懸殊」，更以「軟飯男」（ヒモ男）為題，並引述家族問題評論家池內ひろ美的評論，直指江宏傑失去福原愛的話，將會頓時一無所有，甚至連「福原愛老公」此稱號都會失去，言下之意就是在這段婚姻中，江宏傑根本是「高攀」了福原愛。

假如原本是江宏傑比福原愛有名又有錢，他們兩個人結婚會被說是「差格婚」嗎？福原愛會被說成「吃軟飯」嗎？江宏傑的岳母說他是「金雞母」他會生氣嗎？——去他的性別歧視的日本網民！去他的弱智跟風的中國網民！ 由苦苓發佈於 2021年4月29日 星期四

對於日媒以「格差婚」來形容這段婚姻，名作家苦苓則是完全不認同，在臉書PO文駁斥若江宏傑比福原愛有名又有錢，兩人結婚還會被說是「差格婚」嗎？福原愛會被說成「吃軟飯」嗎？江宏傑的岳母說他是「金雞母」他會生氣嗎？接著難掩怒火怒嗆：「去他的性別歧視的日本網民！去他的弱智跟風的大陸網民！」明顯為江宏傑抱屈。

對此，網友也紛紛留言：「男女之間的關係，不能只用身分地位與金錢利益來衡量」、「光是看誰在帶小孩的，就知道是誰不負責任了，其他的都是多講的」、「性別歧視通常會不知不覺中流露出來！然後視為理所當然」、「如果江家真的這麼差，福原愛的母親為何要在江家住」。

江宏傑心死訴請離婚！福原愛現況曝光「全都失去了」 孩子撫養權戰將開打？

(中時新聞網)