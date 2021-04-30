台中1名人妻小芳（化名）前年發現丈夫車上留有1張摩鐵折價券，驚覺丈夫外遇，甚至在隔月在摩鐵抓姦在床，摩鐵內甚至有呈現陽性的驗孕棒；而小芳的婆婆雖然氣憤兒子外遇，但她向小芳提若不離婚、不提告兒子，她可以幫忙蒐證對小三提告，直說「媽媽一定幫你告死那女的」；不過小芳最後仍決定向2人提告，法院判須賠償20萬元。

判決書指出，小芳2019年10月在丈夫的車上發現摩鐵的折價券，還發現行車紀錄器中，有丈夫與另名女子先後進出摩鐵的畫面；此外在同年11月，她突然接到丈夫電話詢問人在哪裡，心生懷疑之下，在家人陪同前往旅館，果真發現丈夫與另名女子同房，房內垃圾桶還有1個呈現陽性的驗孕棒。

不過事後小芳的婆婆竟苦求她不要對丈夫提告，也不要離婚；婆婆並承諾若小芳答應此2條件，就會幫忙蒐證對外遇小三提告，「媽媽一定幫你告死那女的」；小芳認為自己雖然與公婆家人相處融洽，但無法接受丈夫出軌造成的傷害，且丈夫始終未致歉，顯見毫無悔意，最後仍決定對丈夫與小三提告。

法官審理後認為，雖然驗孕棒是小三所有，但無法證明丈夫、小三之間有發生性行為，但兩人的手機聊天內容、同時間進入旅館、密切交往之狀態，確有超乎一般同事關係、踰越男女友人正常交往之情，因此認定兩人確實已經侵害到小芳之配偶權，判兩人應連帶賠償小芳20萬元。

(中時新聞網)