名模瑞莎過去演出《惡作劇2吻》走紅，近年她在台灣結婚生女後，將重心放到培育韻律體操選手並成立協會，最近卻傳出匿名爆料她帳目不清、搶功、挖角學生、空降等，令她相當難過。昨(29日)和她旗下協會合作過的廠商也跳出分享他們所見到的瑞莎，指當時她的協會來談募資品，廠商建議他們不要用MIT（台灣製造），可省成本將更多錢用在小朋友身上，但瑞莎的協會堅持要使用MIT，希望能給贊助者品質高的產品，也能支持台灣公司。

臉書專頁「地圖製造 MakeWorld.tw」昨分享瑞莎成立的瑞星韻律體操協會先前因需製作募資品來找他們合作，該廠商代表說：「我第一次建議客戶不要MIT，覺得可以盡量節省成本，盡量讓募款金額用在小朋友身上」，但瑞星內部討論後，認為即使是給贊助者的產品，也應該追求好品質，也能支持台灣製造。

合作廠商發文。（圖／翻攝自地圖製造 MakeWorld.tw臉書）

該廠商說，後來瑞星開始宣傳募資時，並未像其他募資活動特別將「在地生產」作為行銷工具宣傳，「理所當然覺得盡量給贊助者好的產品」，可見其心態，如今見外界抹黑瑞莎帳目不清，他強調：「如果要靠募資斂財，基本上根本不會來找我，因為我們家的毛巾不太可能跟中國製的材料來比價」，並心疼以瑞莎的身分賺錢的方法多的是，「看看她的粉專公益佔比多高，怎麼會捨得黑她」。

林可彤力挺瑞莎。（圖／翻攝自林可彤 Hope Lin 臉書）

而聽聞瑞莎被攻擊的消息後，不少名人也站出為她說話，女星林可彤說因為跟瑞莎有共同好友，常常聽到「這位媽媽有多誇張」，週一到週五忙體操的事，演藝工作安排在六日，經常一個人開車來回台北和桃園，「做公益的人很多，但做到這麼深入，花這麼多時間的人真的不簡單」。

林又立為瑞莎加油打氣。（圖／翻攝自林又立 Yuli Lin臉書）

林又立則表示從媽媽圈子常聽到對瑞莎和其協會誇獎的傳聞，「要在負能量不少的媽媽界們中得到正面評論大概就跟得金牌一樣困難吧」，相信聰明善良的她會因這次事件得到台灣人的正能量和溫暖，並隔空向瑞莎打氣說：「在難以獲得關注的台灣體育界裡，如果能引起他人眼紅而抹黑爆料，那絕對也算是肯定的一種了」。

(中時新聞網)