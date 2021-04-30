台中市太平區坪林國小東大樓因設施老舊存有安全疑慮，拆除重建，新建校舍地上3層、共13間教室，30日落成啟用。（馮惠宜攝）

台中市太平區坪林國小東大樓新建校舍30日落成啟用，台中市長盧秀燕親自來剪綵，並與師生合影。（馮惠宜攝）

台中市太平區坪林國小東大樓因設施老舊存有安全疑慮，拆除重建，新建校舍地上3層、共13間教室，30日落成啟用，市長盧秀燕特別來剪綵，小朋友見到市長媽媽來了，搶著握手、拍照，盧秀燕感謝，因為有大家共同努力，才能讓學生安心學習、快樂成長；她勉勵師生，秉持感恩的心，感謝每個幫助過的人，持續努力學習、精進自我。

坪林國小原東大樓設施老舊，耐震係數不足，有使用安全上的疑慮，在立委何欣純爭取下，拆除重建經費由教育部補助3880萬8000元，台中市政府府籌編工程經費970萬2000元，合計4851萬元。工程進行過程，校方卻發現東大樓重建工程沒有設計規劃與南大樓銜接的廊道，日後師生進出不便，何欣純獲悉，2019年再向中央爭取補助357萬元，地方政府配合63萬元，增設兩大樓的廊道銜接工程。

歷經兩年多施工，坪林國小原東大樓終於完工呚啟用，盧秀燕30日特別親自到場參加啟用典禮，並進行剪綵，她表示，坪林國小原東大樓設施老舊，耐震係數不足，有使用安全上的疑慮，市府教育局為提供師生一個安全、舒適的學習環境，爭取教育部補助進行拆除重建工程，規劃一座安全、多功能、友善無障礙的新校舍。

盧秀燕到學校也獲得小朋友們熱烈歡迎，紛紛在現場大喊「市長好！」搶著握手、合影，下課時間，在高樓層上課的孩子齊聚陽台走廊高喊「市長好！」，還有不少小孩是顧不得口罩還沒戴好，就搶著和她留影。

新校舍落成啟用典禮，盧秀燕、市議員李麗華、賴義鍠、教育局長楊振昇、民政局長吳世瑋、太平區長許貴芳、坪林國小校長林麗卿，以及立法委員何欣純、市議員張玉嬿、蔡耀頡服務處代表等皆出席，與全校師生一同見證學校歷史一刻。

(中時 )