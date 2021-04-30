小朋友親身穿戴警用防彈背心、頭盔及試拿盾牌等感到新奇。（盧金足攝）

警察從處理交通事故、打擊犯罪、維護社會秩序等，工作全方位，台中市惠文國小老師利用課間時間，安排二年級的學童們到警察局第四分局黎明派出所進行參訪，讓孩童一解對警察工作的好奇，也藉此讓學童知道各行各業的辛勞。

員警細心向小朋友介紹身上各式各樣的裝備，並讓小朋友親身穿戴警用防彈背心、頭盔及試拿盾牌等，讓學童們感到新奇，紛紛搶著試穿；員警也帶領學童參觀派出所內的偵訊室及巡邏車輛，一解小朋友的好奇心。

向學童們介紹警察的工作項目，員警也向他們宣導如果上、下學途中遇歹徒或是壞人時，一定要大聲呼救，並請店家或身邊其他大人撥打110向警察機關求助。

此外，也向學童灌輸正確的交通安全觀念，例如要結伴同行、夜間要走在有店家明亮的地方，不能任意穿越馬路，要依規定行走斑馬線或天橋、騎腳踏車要注意身旁的交通狀況、轉彎時可以舉手示意等，建立學童們基本的交安知識。不少學童直呼「我以後也想當警察」。

黎明派出所所長林澤聰表示，兒童是國家未來的主人翁，希望透過宣導讓學童知道警察是人民的好朋友，從小養成遵守交通規則的習慣及知道保護己身的方法，影響每一個家庭，未來持續針對不同年齡層向民眾宣導交通安全觀念及交通執法，降低交通事故的發生。

(中時 )