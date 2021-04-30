許多麵攤除了賣麵食，也會賣滷味，像豆干、海帶、滷蛋、豬頭皮、大腸等，可是這些各式各樣的小菜通常都不會標價，每樣小菜的價格落差很大，如果點之前沒問好價錢，吃後結帳恐比主餐貴上好幾倍。就有一名網友貼文表示，他日前到一家麵店，點完麵食後，順便夾了幾樣滷味，結果結帳時看到金額當場嚇壞，於是好奇問網友「在麵店夾滷味心臟是不是要很大顆？」貼文發出後，網友紛紛留言「沒標價的你還敢夾」、「夾肉類當然比較貴，以後夾豆製品就好」。

這名網友今天（30日）把自己的親身經歷發文到PTT，貼文中指出「「麵店的滷味大部分都沒有標價，從小長輩就告誡那沒什麼好吃又很貴，所以一直都沒吃過」。可是他日前與朋友到小吃攤吃飯，朋友夾了滷蛋、海帶、豆干、腸子，沒想到結帳金額竟然要200多元，讓他驚訝直呼「比主餐還要貴」，於是好奇向網友詢問「在麵店夾滷味是不是心臟要很大顆？」

原PO好奇問「麵店夾滷味心臟是不是要很大顆？」（圖／翻攝自PTT）

貼文發出引起網友熱議「主餐就是一堆麵食、一點菜類，滷味當然比較貴」、「其實滷蛋、海帶、豆干都還好，這幾樣小菜2個人的量應該不到100塊，可是如果點肉類，像滷牛肉、滷大腸，光是一樣可能就超過100塊，如果怕花錢，以後就點豆製品就好」、「大腸和嘴邊肉本來就很貴」、「清粥小菜也一樣，隨便點幾樣就好幾百」、「你不知道麵攤的小菜比賣麵好賺嗎？賣100元小菜的利潤，說不定比一碗麵賺得還多，點小菜之前最好先問一下價錢」。

不過有網友認為「滷味是小吃攤的精華，不夾滷味不如直接吃泡麵」、「麵店本來就是要吃滷菜的啊」、「很多麵店就是靠滷菜提高收入，不夾反而奇怪」。

(中時新聞網)