「哇！好可愛的狗狗唷！」「這是警犬嗎？跟我想像的不一樣！」太平警分局日前與台中市監理站、勤益科技大學共同舉辦「青春飛揚平安行、安駕反毒守護你」宣導活動，讓這群大一新生們能夠有正確安全駕駛及杜絕毒品危害觀念，警方更邀請神秘嘉賓「警犬隊」重磅出擊，有別電影情節警犬的刻板印象，超萌的警犬讓大學生們驚呼連連，也成為全場吸睛的焦點。

有鑑於年輕騎士普遍行駛速度偏快，加上不熟悉路況，對道路上複雜人車環境欠缺應變經驗，導致事故率偏高，太平警分局日前與台中市監理站前往國立勤益科技大學辦理「青春飛揚平安行、安駕反毒守護你」宣導活動，由「和平鴿志工宣導團」成員分兩梯次向200多位莘莘學子宣導，警方重點在強化大學生們行車安全、大型車輛內輪差及防衛駕駛觀念。

活動另一吸睛焦點，由警犬隊擔綱緝毒及防爆任務示範演練，有別電影中警犬兇悍的刻板印象，反觀超萌的警犬們意外成為全場焦點，並由美女隊長江明慧擔當宣導大使，活動中分別將模擬毒品及燻有火藥氣味的棉布藏匿行李箱內，混入人群當中，卡哇依的警犬果然不負眾望，一一揪出毒品及炸裂物，也讓學生們大呼驚奇，達到了另類的反毒宣導效果。

太平警方表示，將持續透過各項機會深入社區、校園宣導防衛駕駛及毒品危害的影響，尤其是毒品部分，青少年身心未臻成熟，容易遭受不良友伴或犯罪者影響，ㄧ旦染上吸毒惡習，除造成自己身心的傷害外，也會影響家庭及社會，不可不慎。

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(中時 )