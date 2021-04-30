民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺案，訊後遭聲押，趙映光今也親自出面說明，而昨日民進黨也緊急召開評委會，針對趙介佑黨籍做處分，據了解，評委會原先也擬「快刀斬亂麻」開除趙介佑黨籍，但會中，綠色友誼連線派系的評委，卻堅持要給予調查小組3天時間調查，也希望能給趙介佑出面聲明的機會。

不過，因趙介佑目前遭聲押禁見，未能親自出面說明，外界傳言是「綠色友誼連線派系」要讓趙難堪，對此，趙映光今下午出面特別強調，非常感謝「綠色友誼連線派系」立委何志偉，他說，「感謝何在評委會對趙介佑的力挺，但民進黨應盡速召開評委會對趙介佑除名處分」，頗有酸意。

趙映光說，昨天評委會沒有對我兒子做出決議，非常感謝何志偉的力挺，有情有義，但是不能因為我們的事情造成對黨的傷害，我建議黨應該盡快召開評委會，對趙介佑做出除名處分。

趙映光也隔空向何志偉喊話表示，「為感謝何的情份，他在有生之年會全力支持何志偉家族的任何選舉。」

至於外界認為他應該為兒子的事情請辭評召，趙映光說，「辭職是有心理準備」，但還是要照黨的正常程序走。

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(中時 )