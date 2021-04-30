福氣來的有早有晚，有部分人隨著年齡的增大，好運氣越來越多，晚年會非常幸福，擁有令人羨慕的生活。運勢命理網站「知命命理」分享，生肖屬牛、兔、馬、雞、狗的人就是如此，他們在12生肖中晚年運勢最好，全家人都能沾到他們的福氣。

▍1.生肖牛

屬牛人正氣凜然，從來不在背後搞小動作，一生光明磊落，是可信賴之人。能以身作則給後代當榜樣，這是兒女最大的福氣。天生膽識過人，投資得利，過著富裕的生活。因事業有成，晚年自然衣食不缺，樂於提攜後輩，會得到他人的尊重。

▍2.生肖兔

屬兔人好人有好報，有天賜的福運。旁人遇到困難屬兔人都會去幫助，堅信世上有大愛，只要自己奉獻一些，大家都會過得好。心思細膩，處處為身邊人著想，為自己的晚年積了好多福氣。一生人脈通達，他們的孩子也能藉助家長的能力贏在起跑線上。

▍3.生肖馬

屬馬人做事情有目標，執行力非常強，很有奮鬥精神。想到就做到，這種果斷的做事方式很容易得貴人青睞。年輕時較為辛苦，晚年福運滿盈，常心想事成。年齡越大越受人尊敬，是可敬的前輩，收穫名譽和地位。有屬馬人的家庭都有很好的名聲，家人在外很有面子。

▍4.生肖雞

屬雞人心思細膩會理財，賺到的錢財非常多，有很旺的財運，常有貴人指路，致富消息靈通，不缺發財機會。人際關係好，朋友多，管道多，很有福氣。老來三兩知己常相聚，日子舒心自在。年輕時付出辛勞，晚年收穫財富，合理利用能富好幾代人。

▍5.生肖狗

屬狗人很幸運，做任何事不管有多艱險，都可逢凶化吉，無論是工作中還是生活中屬狗人萬事如意。因性格開朗，從不怨天尤人，故而得到上天的保佑，年齡越大越能得到更多的福分。身體硬朗是兒孫的福氣，家庭溫馨，可享受美好的晚年。

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(中時新聞網)