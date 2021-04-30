台北市長柯文哲今早主持交通會報，他會上指出，北市車禍死亡人數雖降，但受傷人數卻增，有人開玩笑說是台北塞車導致車速慢，所以撞不死人，但像花東地區路很寬、車速快，一出車禍就掛了，建議交通局調查受傷人數上升的原因，也說北市交通若要進步、降低車禍率，一定要採智慧號誌。

台北市交通局指出，因應部分路口流量變化大，定時號誌紓解較差，因此選擇在幹道路網上裝設動態號誌，提高行車效率、縮短尖峰時間；同時在幹、支道路口推動感應性號誌，避免幹道空等紅燈，支道若有人車AI系統才會開綠燈，提升效率。

依交通局規劃，北市智慧燈號在2019年至2021年間，總計將達93處，包含55處動態號誌及38處感應性號誌，今年也已委託專業顧問公司，辦法未來全市的智慧號誌推動案，預計12月底完成。

柯文哲聽完後認為，市府不如直接買服務，找一家廠商來統一規畫，用懸賞的機制，還有個辦法是畫一區做實驗，他相信智慧號誌設備相當普遍，美國等先進國家一定會建置。他也說，此項委託案可丟給台北電腦公會，請廠商提案。

交通管制工程處葉梓銓回應，目前新加坡有全市統一系統的智慧燈號設備，但北市採「群組」制在運作，讓號誌能有效率、連鎖運作，以便讓大量車流通過，這跟其他國家比較不一樣，因次會先做規畫案，討論群組之間的落差如何對接。

另外，柯文哲也提及北市車禍死亡人數難再降，反而是受傷人數不斷上升，若說是民眾意識改變，那也是一年而已，趨勢不對，他也不清楚問題出在哪，希望交通局針對此問題做研究、搜集數據，北市交通要進入智慧程度，若想車禍下降，一定要採智慧化。

柯還打趣指出，有人開玩笑說，因為北市交通堵塞導致車速變慢，所以撞不死人，但花東的話路很寬，一出車禍就掛了，另個理由是因當地沒有急救責任醫院，全東半部只有3家，發生重大車禍就完了，送醫院就一小時，又沒好的醫生，七搞八搞就掛了，所以AI、A3交通事故下降是醫療厲害，不是交通進步。

(中時 )