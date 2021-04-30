民眾在臉書《靠北警察》爆料，指自己遭北市信義分局五分埔派出所員警噴辣椒水逮捕。(翻攝照片／林郁平台北報導）

一名陳姓女子30日在臉書《靠北警察》爆料，指自己遭北市信義分局五分埔派出所員警噴辣椒水，被逮捕到派出所，因不知自己所犯何罪，所以也向市長信箱投訴。信義分局立即回覆與事實不符，澄清依法帶案調查，執勤過程並無不妥。

警方表示，五分埔派出所員警4月8日11時許，接獲中華電信五分埔門市報案，警方到場，店家指52歲陳姓女子霸佔櫃台，且任意持手機拍攝員工及顧客資料滋擾營業，經工作人員及員警多次勸阻，陳女制止不聽，員警認為陳女影響店家正常營業及在場顧客權益，遂依社維法第68條2款規定帶案調查，後續移請台北地方法院簡易庭，審認陳女違序行為屬實，裁定罰鍰處分。

警方表示，陳女在警方逕行通知調查過程，情緒激動、不聽制止，不服並抗拒警方通知，員警爰依社維法第42條規定，強制其到場，陳女持續拉扯抗拒及推擠，所以員警對她使用防護型噴霧器及上銬，使用戒具符合法令規定，執勤過程並無問題，會持續指導及教育員警執勤技巧，以保障執法品質及民眾權益。

(中時 )