國民黨今日就日本政府排放核電廠含氚廢水提案，並至總統府前召開記者會等相關議題，總統府發言人張惇涵表示，任何國家核電廠排放廢水，應依照國際標準，而非意識形態。

張惇涵表達府方三點態度指出，一、政府已表達高度關切與反對，呼籲在野黨勿扭曲事實；他說，總統府尊重立法院表決結果，但仍必須再次強調，關於日本將於兩年後排放福島核電廠含氚廢水的議題，從總統府、行政院、外交部、農委會、原能會，乃至駐日代表謝長廷等，皆向日本政府表達我方高度關切，原能會也以書面表達反對。

他呼籲，總統府呼籲在野黨，監督國政無可厚非，但應本於事實，而非扭曲事實。

他說，二、任何國家核電廠排放廢水，應依照國際標準，而非意識形態；政府立場非常清楚，無論是任何國家，核電廠的相關廢水排放，都必須依照國際原子能總署（IAEA）的規範和標準來辦理，不是依照藍綠，也不是依照意識形態。各界對於福島核電廠排放廢水的新增風險，當然有所憂慮，因此，我方要求日方的相關處置措施，必須符合國際標準，也必須將完整資訊與台灣共享。而政府各部門一定會幫漁民把關、幫國民健康把關、幫海洋環境把關。

他表示，三、台日合作朝更緊密進展，在野黨政治操作無助台日合作關係與區域和平穩定；4月17日美日兩國領袖的共同聲明，強調台海穩定的重要性，這不僅是52年來第一次提到台灣，並且根據日本《日經新聞》最新民調，此舉獲得74％日本民眾的肯定支持。而日本也於日前公布「外交政策藍皮書」，強調台灣是極為重要的夥伴與朋友，並支持台灣參加世界衛生大會。

他說，由此可見，台日關係正在朝向更緊密合作的方向進展，在野黨不斷進行政治操作，甚至煽動仇恨情緒，完全無助於增進台日合作關係，更無益於區域和平穩定。

(中時 )