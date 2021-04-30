控警政署待下屬如嫌犯 柯文哲：別趁亂安插自己人馬

北投分局29日發生槍擊犯投案，但卻由13名小弟招搖護送，引發警政署震怒，嚴重影響警察形象為由，要分局長陳炯志立刻下台負責，但遭柯文哲拒絕，對此，台北市政府發言人陳智菡表示，昨中午副市長黃珊珊接到消息，警政署認為北投分局讓黑道招搖投案，有意撤換分局長，黃珊珊向柯文哲報告此事後，柯認為理由太過牽強，懲處要合理。

台北市長柯文哲下午親自出面舉行記者會，批評警政署長的做法是程序不正義，司法還是國家最後一道防線，最重要的是要有程序正義，所以不遵守程序正義，只會錯上加錯。

在此之前，因警政署最近對「松山之亂」，要求局長陳嘉昌交手機查通聯，警政署不止於此，北投警分局因29日發生槍擊犯投案，由13名小弟招搖護送，外界形容有如走星光大道，警政署震怒，以重傷警察形象為由，要分局長陳炯志立刻下台負責。北市府獲知此人事案後，柯認為懲處實在太過嚴重，且槍擊案偵破，這道人事命令不合理，透過黃珊珊表達柯文哲的意見。

陳智菡指出，是由副市長黃珊珊接到消息，警政署認為北投分局讓黑道招搖投案，有意撤換分局長，黃珊珊向柯文哲報告此事後，柯文哲認為理由太過牽強，懲處要合理；黃珊珊也明確向署長陳家欽轉達柯的意見。

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(中時 )