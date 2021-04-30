「台灣好行-61西濱快線」5月1日起將調整路線部分站點及班次。（交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

「台灣好行-61西濱快線」5月1日起將調整路線部分站點及班次，從新營客運總站出發，沿線共13處站點，經過新營轉運站、鹽水、布袋遊客中心、布袋商港、高跟鞋教堂、南鯤鯓(代天府) 、北門區公所(水晶教堂) 、泰安宮(井仔腳鹽田)、將軍漁港、馬沙溝彩繪村、七股鹽山、台灣鹽博物館等知名景點。

路線營運方式每周一至周五，採DRTS預約(發車人數最少12人，須提前10日預約)，適合團體遊客預約搭乘。每周六、日及國定假日，每日6往返班次(來回共12趟次)。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示，為了解決原來「61西濱快線」路線班次過少的問題，將增開「61-1支線」，於每周六、日及國定假日，每日6往返班次(來回共12趟次)，以非台灣好行塗裝車輛接駁，方便遊客規劃遊程。「61-1支線」除了行經前述13處站點，另額外繞駛至「馬沙溝遊憩區」。

為宣傳加開班次，雲嘉南管理處於官方臉書粉絲專頁「雲嘉南，好好玩!!!」推出雙重贈獎活動，第一重贈獎為「分享貼文內容並tag2名好友」，第二重贈獎為「5／1-5／31期間搭乘西濱快線，拍下沿線任一站點公車站牌，將照片上傳於貼文留言處」，詳細贈獎活動內容可查詢「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁。

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