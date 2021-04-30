太魯閣善款發放方式。(指揮中心提供)

太魯閣善款發放方式。(指揮中心提供)

太魯閣事件0402臺鐵列車事故案捐款管理及監督委員會於今天上午召開第3次臨時會議，共有5位罹難者家屬及傷者委員與會，今天會中通過，每一名罹難家屬扶助金，從原本1500萬元，增加到1800元，下周發放。

衛福部表示，會中通過每位罹難者之家屬扶助金為新臺幣1,800萬元，傷者扶助金為20萬元至1,200萬元，其他乘客心理撫慰金每人5萬元。另由教育部辦理罹難者、重度以上傷者之子女、在學重度以上傷者之教育資助(至大學畢業)與信託事宜。

為照顧整體家庭成員，罹難者家屬扶助金的受領對象由配偶、子女及父母平均領受。如無配偶、子女或父母，則由兄弟姊妹、祖父母及孫子女依序領受。傷者扶助金及其他乘客之心理撫慰金則由本人領受。

召集人李麗芬次長表示，透過一戶一社工儘速協助將善款撥到罹難者家屬及傷者指定帳戶。預計最快下周起發放。

衛福部次長李麗芬表示，目前傷者部分分成五類，住院部分，42名住院者中，之前掌握44人，核對後為42人，按照外傷嚴重分數，其中兩人分數達到25分以上，屬於極重度，特別把極重度在特別針對更多的協助，一人給予1200萬。

第二類是重度者，每人800萬。第三類每人300萬，第四類輕度者１００萬元，門診部分，每人20萬元。

其他乘客部分，非罹難者，發給心理撫慰金，由之前一萬提高到五萬元。

教育資助部分，教育部提出每個階段應該資助的金額，按照教育部提出的基準來辦理。李麗芬表示，教育資助人數，罹難者子女以及重傷在學學生，過去是看戶籍中未成年小孩現在透過一戶一社工，發算誒然是同一個戶籍，但並非罹難者的小孩，因此原本預估需要35，核對後為4人。

李麗芬表示，這次金額會提高，主要就是因為教育資助的經費才會有金額上的落差，重新分配給罹難者家屬的金額才會因此產生變化。

李麗芬表示，這次罹難者的家屬全貌，年紀都比較年輕，可能在相關的親戚要在家庭中擔負的角色對於父母親來說，比較重，因此考量捐款定位並非遺產，而是希望協助罹難者家屬，因此有這樣的討論順位。

第一順位為配偶、子女、父母。若第一順位都沒有人，就到第二順位，兄弟姊妹，第三順位則是祖父母、孫子女。若同一個順位家屬比較多人，就是平均領受。

傷者輔助金和乘客撫慰金，都必須由本人領取。最快下周發放。

李麗芬表示，教育資助對象從35人降到4人，因此原本的教育資助費用達1.2億元，因為人數核對後，降到3千萬元左右，是這次每名罹難者家屬可以分到比較多的原因。

李麗芬表示，這次捐款共有11億700多萬元，捐款共35萬1875筆。

另外，還有一筆是僑委會的僑胞捐款還沒有進來，以及還有一筆300歐元的有一些行政作業在處理中。

(中時 )