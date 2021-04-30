刑事局統計，今年1至3月受理解除分期付款案件，高風險賣場前五名分別為「HITO本舖」計121件，其次為「GOMAJI」計107件、「Booking.com」計102件、「DR情趣」計95件，最後為「Check2Check」計94件；民眾皆接獲假冒公司的客服電話，以「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要求客戶前往操作ATM、購買遊戲點數或使用網路銀行、APP來解除設定」等話術進行詐騙。

警方表示，「解除分期付款」是被害案件數最高的詐騙手法，歹徒駭入電商或電商委託的系統商資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等資料，再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，要求民眾前往操作ATM、購買遊戲點數或網路匯款來解除設定。

刑事局為防範這種詐騙手法，除每日提醒高風險電商加強資安防護，並彙整電商業者因個資外洩，需負損害賠償責任的判決案例，促請高風險電商落實資安防護。

警方每周均針對被害件數逾5件、疑似個資外洩電商發函通知，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至22時等相關作為範例、簡訊範例供參考，更要求賣場業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。同時透過165各宣導管道（165全民防詐網、臉書粉絲專頁及警政服務APP）定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙。

(中時 )