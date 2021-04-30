台中市長盃室內划船錦標賽30日於光榮國中體育館登場，分為國小、國中及高中男、女組團體及個人賽，近200名選手參與，比賽採用划船測功儀模擬實際划船動作，經電腦計算判定成績勝負，激烈程度不輸真正水上划船比賽。

運動局指出，市長盧秀燕上任後積極推動划船運動，運動局去年購置划船訓練器材，協助台中市划船隊至日月潭移地訓練，並持續與台中市體育總會划船委員會與各體育協會合作，支持划船訓練與賽事，培育2019亞洲室內划船錦標賽公開輕量四人混合組第一名王致邦、張峻憲、陳淳璘、徐慧君、2021年全國中等學校運動會雙人雙槳第一名楊家豪、林子宸等人，110年全國中等學校運動會台中代表隊也奪得2金1銀佳績，成績亮眼。

旱情期間選手訓練不中斷，市府透過室內划船賽持續推動划船運動，今年規劃辦理110年全國冬季室內划船錦標賽及台中市主委盃室內划船錦標賽等。

另因應新冠肺炎疫情，配合中央疫情指揮中心防疫規範，現場實施量測體溫，手部消毒及佩戴口罩等防疫措施，歡迎民眾到場為選手們加油。

開幕典禮，運動局運動產業科長廖誼鴻、中華民國划船協會副秘書長陳正文、台中市體育總會划船委員會主任委員暨市議員張滄沂、總幹事洪森林、光榮國中校長黃貴連、東峰國中校長羅國俊皆到場為選手加油。

(中時 )