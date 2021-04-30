許多觀眾心中的「最美妲己」溫碧霞，雖然年過半百，但從她日常分享的美照，都認為她保養得宜，還被冠上「不老女神」封號。日前有網友曬出偶遇溫碧霞的影片，沒修圖真實狀態竟大崩壞，不少人直言「真心覺得老了」、「油又腫，怎麼回事？」；但有粉絲則跳出來緩頰，「這年紀保持這樣已經不容易了」。

最近網路上熱議溫碧霞被路人直擊的一段影片，有一名網友日前出遊巧遇溫碧霞外拍工作，畫面中她穿著一襲夢幻的洋裝，長捲髮披肩，發現有路人拍攝時，她也親切地露出燦爛笑容和揮手打招呼，完全沒明星架子；但另眾人驚訝的是，影片裡的溫碧霞和平時她分享的美照差距甚大，在沒有美顏濾鏡下，臉部僵硬加上身材顯胖，完全大崩壞。

路人巧遇溫碧霞，關掉美顏直拍影片曝光，網友驚呼「真的老了」。(圖/ 摘自微博)

立刻引來一票酸民留言，「不老女神？怎麼像女妖」、「這是真的老了」、「身材看起來有點壯」、「這真的是溫碧霞嗎？我看了驚呆」、「原來關掉美顏就是這樣」、「這才是54歲吧」、「一直以來真的過譽」。

不過，不少粉絲也跳出來替女神說話，「溫碧霞這年紀保持這樣也是很不容易了，正常人這年紀不知道變成什麼樣」、「保養很好了」、「普通人都會變老，你以為她真的永遠不老？」、「這種衣服本來就顯胖」、「醫學再發達還是會老啊」。

(中時新聞網)