活動同時也請餅舖現場教民眾製作九豬十六羊。（台南大學研究中心提供／曹婷婷台南傳真）

台南市文資處與台南大學台南學研究中心舉辦「太陽公生及九豬十六羊祭品」講座。（台南大學研究中心提供／曹婷婷台南傳真）

台南市文資處與台南大學台南學研究中心舉辦「太陽公生及九豬十六羊祭品」講座。（台南大學研究中心提供／曹婷婷台南傳真）

台南市定民俗文化資產「太陽公生及九豬十六羊」是府城特有民俗文化資產，農曆3月19日太陽公誕辰，府城民眾以「九豬十六羊」祭祀太陽公，極具在地性且歷時悠久，為擴大與深化該特有民俗，台南市文化資產管理處與台南大學台南學研究中心今日在大觀音亭興濟宮舉辦「太陽公生及九豬十六羊祭品」講座、體驗。

活動同時也請餅舖現場教民眾製作九豬十六羊，並實際走訪目前府城內祭祀太陽公的廟宇及市場，希望能擴及更多民眾參與，也期盼文化資產保存與維護，可以在學界、公部門、民間三方面共同推動進行。

「太陽公生及九豬十六羊祭品」2013年登錄為台南市定民俗文化資產，台南市文資處與台南大學台南學研究中心舉辦「太陽公生及九豬十六羊祭品」講座、體驗及走訪活動，邀請中央研究院人社中心GIS專題中心專案企畫師、《臺南府城餅舖誌》作者張耘書、東海大學通識教育中心講師盧芳蕙，主講太陽公生祭儀與九豬十六羊祭品、明鄭在府城的二三事兩場講座。

府城所祭拜的「太陽公」並非一般「日神」，而是在3月19日自縊殉國的明朝崇禎皇帝，傳說後人為了緬懷追祀，遂編造3月19日為太陽星君誕辰，以避清人耳目，後更於此日藉祭祀「太陽公」懷念明朝歷代皇帝。

爾後，或於明鄭時期，祭祀「太陽公」之俗從閩南沿海傳入台灣，而成為台南獨特的風俗祭儀。時移世易，過去追思所奉政權之君王的意義已消失，今日府城以「九豬十六羊」祭拜太陽公，更多是對歷史事件的記憶以及歷代相傳習俗的承繼。

早年，府城尚有民家自備祭品於自宅祭祀之俗，近年來隨時代變遷，祭祀太陽公之俗式微，加上在登錄為無形文化資產後，由於無保存團體，推廣也面臨困境，因此對此民俗的保存與維護更顯刻不容緩。

去年，台南大學高教深耕計畫的民俗文化資產課程，在人文學院院長戴文鋒規畫下，曾邀請張耘書老師帶領南大人文學院碩士班學生進行校外教學課程，至民俗文化資產現場觀察「太陽公生及九豬十六羊祭品民俗祭儀」。今年進一步結合餅舖業者，希望能擴及更多民眾參與，讓更多人了解這項民俗文化資產。

(中時 )