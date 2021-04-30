《玩命關頭9》將在下月在台灣盛大登場，該系列從街頭尬車開始，一路狂飆走遍世界各地，這回更要飆上太空。超越友誼的大家庭，將再次帶領著影迷經歷各項驚險任務，以及令人難忘的回憶。為了帶領影迷一起回顧前8部作品，《娛樂周刊》BINGE PODCAST系列也自今（30日）起，為期9週，每週五開講《玩命關頭》系列電影。

該節目由《娛樂周刊》社群媒體總監珊妮兒柏林強森和《娛樂周刊》助理總編輯戴瑞克羅倫斯共同主持，並與電影演員和幕後創意團隊進行訪談。獨家訪談內容將讓粉絲們能更深入了解「不飆車就等死」的玩命關頭家族。

從導演林詣彬到「韓哥」姜成鎬、「莉蒂」蜜雪兒羅卓奎茲，以及「唐老大」馮迪索等人，每週五討論一集系列電影並搭配一位明星訪問，首集上陣的正是馮迪索。更多活動詳情請上《玩命關頭》粉絲專頁查詢，《玩命關頭9》將於5月19日搶先全球在台上映，IMAX、DolbyCinema版本同步登場。

(中時 )