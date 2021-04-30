民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒，訊後遭聲押，趙映光今日下午臨時舉行記者會，表示應盡速召開評委會對趙介佑除名處分，甚至感謝民進黨立委何志偉在評委會力挺趙介佑。對此，何志偉表示，趙映光感謝他太荒謬，用黑水潑人不道德，對不起所有支持者，也對不起自己。

趙映光今下午出面受訪表示，他只是北投地方小人物，不是政黨高層，並提到有幸在陳勝宏董事長一路栽培跟支持，今天此事最對不起黨與陳勝宏、何志偉，昨天在評委會對他兒子的力挺，希望此事到此為止，評委會盡快召開、盡速處理。

對此，何志偉表示，趙介佑2014年入黨，當時市黨部主委是現任國策顧問黃承國，2016年趙介佑吸毒搶救護車，還連撞三車，趙請辭黨部代表，沒有進一步處置，沒有作為的主委也是黃承國，趙映光、趙介佑等人平常跟誰聚會把酒言歡，查詢他們的社群媒體就有答案。

何志偉說，身為黨部評委，要依照規定辦理，過去太多因沒照程序走，後續因程序問題沒有處理，不希望到時被告或黨籍又回復。

有人認為此次風波是因為上次北市黨部主委選舉的後續，何志偉說，這樣講太超過，過去48小時，他沒有大肆批評或在臉書攻擊人，如果趙家沒有發生爭議事件，會有這樣的事情嗎？現在用刑事案件抹黑、潑黑水應該嗎？對黑水潑人不道德，對不起所有支持者。

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【LIVE直播】兒涉毒染黑重創民進黨形象 趙映光現身鞠躬致歉稱「稱對不起黨」

(中時 )