證交所29日公布第七屆公司治理評鑑結果，遠傳於905家受評上市公司中脫穎而出，入列前5%企業，並已連續七屆上榜。

遠傳表示，公司治理評鑑每年題目都會調整且難度提升，在本次近千家受評測公司中，連續七屆排名前5%的上市公司僅有10家企業，僅佔總數1%，遠傳連續七年均獲此殊榮，顯示在公司治理及永續經營成效獲得一致肯定。

「公司治理評鑑」參照國際經濟合作暨發展組織（OECD）所發布的公司治理原則，制定「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」四大構面共82項指標，以綜合評量企業的公司治理情形。本屆總共有1,617家上市櫃公司接受評鑑，包括905家上市公司及712家上櫃公司。最終評鑑結果出爐，今年排名前5%的優質企業共有45家上市公司、36家上櫃公司。

遠傳強調，完善公司治理與永續經營，是遠傳不斷追求的目標，其成效早已獲國內外永續評比機構高度肯定，除兩度入選DJSI道瓊永續世界指數成份股，於全球逾百家電信公司中拿下第四名，且連續5年入選DJSI新興市場成分股之外，更多年蟬聯台灣企業永續獎（TCSA）前十大永續典範公司獎，獲頒台灣企業永續獎8大獎項殊榮。

展望未來，遠傳將持續精進公司治理，並接軌國際永續趨勢，以「5Go永續力」（Go Prosperous成長力、Go Innovative創新力、Go Caring關懷力、Go Inclusive包容力、Go Eco綠實力）五大主軸，落實企業永續發展策略，並善用核心技術與創新思維，發揮資通訊產業的影響力，積極推動企業社會責任。

(工商 )