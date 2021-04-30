STUDIO A將於4月30日上午08：00率先於官網開賣iPhone12/iPhone12mini紫色，並同步啟動全台9大區域「2hr快送到府」服務。

滿2千元免運外，再祭出最高15%總價值5,400元的超級大禮包、線上One to One服務及200元門市抵用券，同享9大銀行信用卡最高9%回饋。

另外，STUDIO A全台門市也將同步於30日上午11:00開始販售，搭配「2hr快送到府」。

擁有全新外觀的紫色iPhone12與iPhone12 mini系列，全球將於4月30日亮相，STUDIO A表示，官網訂購iPhone系列，可獲得「好禮3選1」加價購，加1元起、最多999元可將無線備份充電盤、藍寶石鏡頭保護貼、螢幕鋼化保護貼、PD24W快充組合包等最高價值5,400元的保護系列帶走， iPhone 12 64G系列加購1元，即可獲得價值4,130元的超值大禮包，等於現省4,129元。

母親節期間，STUDIO A將在5月9日之前提供官網選購iPhone12 64G/12mini全系列，或全網累積消費滿38,888元，再贈送「STUDIO A 2021母親節暖心獻禮」冰淇淋蛋糕三選一。

STUDIO A「2hr快送到府」以及「One to One 視訊支援服務」，現已開放「雙北(北區)、雙北(東區)、雙北(西區)、雙北(南區)、桃園、新竹、台中、台中豐原、高雄」等9大區域，每日11:00~20:00時段，會員於 STUDIO A官網「2 hr快送專區」選購產品，完成線上訂購及付款，即可享不受平、假日之限制「2小時快送」服務。

STUDIO A表示，自2月份起試行「2小時快送」服務以來，平均完成訂單後1.5小時即可將貨品送交客戶親自簽收。

另外，STUIDO A全台門市訂購 iPhone 系列，加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」，除可享受本機不限次硬體保固維修及2次意外損壞保障，再贈EarPods、18W雙孔快充、15W無線傳輸充電盤等最高價值2,970元的好禮，另有「舊機換新機」、「門號搭購」等優惠活動。

(工商 )