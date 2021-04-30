洗澡煮飯成本變多。中油今日(1日)宣布，明日凌晨0點起，調漲5月份天然氣價格近3％，每戶小家庭氣價月多7到10元。如果加計4月份調幅，則天然氣2個月累計漲幅10％，已不算小。至於家用桶裝瓦斯本可調降，但中油回收先前吸收未漲部分，5月不調降。

中油表示，因進口氣源成本增加，依照氣價公式只調漲單月上限2.99％，不然本應反映更多。調整後，以彰化以北NG1價格來說，每度約貴0.22元，一般家庭平均月用30至45度計算，每月增加7至10元。

看似不多，但中油4月份已漲過天然氣價，漲幅近6％，等於2個月就漲了1成。

由於小吃店、餐廳會使用較多的桶裝瓦斯(液化石油氣)，5月份每公斤本可降1.7元，可是因中油從2019年10月份起，配合政府照顧民生政策，已自行吸收金8.7元未漲。故本月先回補不降，後續尚吸收每公斤7元，一旦降價會繼續回補。

(中時 )