芭樂是國人喜愛的水果、芭樂飲也是宴會受歡迎飲料，提到芭樂最先想到高雄燕巢芭樂，高雄燕巢區農會不僅協助小農種植與生產，還致力輔導地方特產的芭樂產銷通路，創造生產者與消費者雙贏！為攜手小農在地水果，家樂福獨賣在地農鮮飲系列風味飲，現在開始重磅登場，要喝新農鮮飲就在家樂福獨賣。

家樂福濃鮮系列

近年新創盛行，而這股創新風潮也吹向台灣農產品相關飲品，微農坊農創更是箇中翹楚，青農出身的背景本著為農友做更多事與台灣農產推廣的使命，讓微農坊屢有新產品推出並獲得消費者喜愛，成功創新口味重要因素就是創意之外同時具地方特色，繼屏東、南投、新竹之後，與高雄燕巢區農會合作採用燕巢區珍珠芭樂進行農鮮燕巢芭樂飲品合作，並保證收購燕巢區農會產期芭樂照顧農民，同時在加工過程無添加香料、色素、原料到成品全程低溫運送，食品安全讓人安心！這樣熟悉台灣農產與生產堅持，恰恰符合家樂福一直積極發掘台灣在地優質農特產品，持續不斷尋找優質、理念契合的合作夥伴原則，強強聯手一起努力相當自然。

日前一場由高雄市農業局與家樂福聯手推廣高雄農產品「台灣農產我驕傲記者會」，現場開放試飲，高雄燕巢芭樂甘梅飲，清爽可口的口感符合消費者期待，好喝又解渴！這款廣獲好評的農鮮燕巢芭樂甘梅飲就是燕巢區農會與微農坊合作產製，並透過支持台灣農產品不遺餘力的家樂福通路所推廣的結晶之一。

產品於通路上架，通路補貨供不應求

微農坊執行長並強調公司以農特產品研發加工為主，主要是避免水果因生產過盛而產生削價競爭或囤積致農民生計困難，此次特別與燕巢區農會合作，以保留農產品的原始風味原則下，推出二支創新口味由「家樂福獨賣」的新飲品，共同為台灣優良農業盡社會責任。

最新上架由「家樂福獨賣」的三支飲品

最新上架由「家樂福獨賣」的三支飲品，包含使用燕巢芭樂原汁與台灣檸檬原汁搭配話梅香味的甘梅露，風味清香甘甜「農鮮燕巢芭樂甘梅飲」，還有使用燕巢芭樂原汁與台灣檸檬原汁、搭配綠茶粉，風味自然淡雅口感清爽利消暑的「農鮮燕巢芭樂檸檬綠茶」。另一支是使用許多人童年記憶中的好滋味-飛燕牌煉乳合作，加上台灣檸檬原汁的絕妙搭配，微酸新配方「農鮮煉乳檸檬飲」等三支極具特色飲品！

農鮮系列這三支創新飲品，巧妙結合國人喜歡用芭樂沾甘梅粉、餐桌上用芭樂汁摻無糖綠茶的習慣具體呈現，最特別是農鮮煉乳檸檬飲以五、六年級生熟悉的「飛燕煉乳」古早味、加新世代技術榨取的台灣檸檬原汁，經典心意加創新口味在感恩的母親節跟媽媽一起飲用特別有意義，你的新口感或許正是媽媽記憶中的經典滋味，成為餐桌上的共同話題，為親情再加分！

在地優質農特產品於家樂福通路上架，全民支持台灣農產品。

農鮮新系列之煉乳檸檬

農鮮系列之芭樂甘梅飲

(中時新聞網)