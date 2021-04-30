110年全國大專校院運動會進入倒數計時，5月14日將在成功大學舉辦開幕典禮。教育部林騰蛟常務次長及體育署洪志昌副署長，30日在教育部體育署前廣場，共同迎接國立成功大學蘇慧貞校長引領的「環台聖火」跑進全大運記者會會場，桌球混雙世界排名第一的東京奧運國手「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜，不僅報名參賽本屆全大運，也特別出席記者會。

林騰蛟常務次長表示，感謝成大發揮醫學上的專長，與所有選手克服了種種的困難，讓全大運如期登場。他指出，全大運是國內大專運動員老將與新秀一起登場的頂級運動競技賽會，放眼世界各國，大專運動員在各個國家代表隊都扮演舉足輕重的角色。

身為台南人的鄭怡靜表示，「歡迎大家來到台南吃好吃的牛肉湯，也可欣賞全大運精彩賽事，我們黃金混雙也都有出賽，希望大家能來台南看我們比賽。」向來靦腆的林昀儒只有簡短表示，「祝福今年全大運可以圓滿成功！」

本屆全大運也有一項創舉，因國際新冠肺炎疫情緊張，許多國際賽事延期辦理，選手缺少高強度競爭賽事，體育署為持續培訓選手的競技實力，本次全大運也特別協調成功大學規劃舉辦「測試賽」，讓未具學籍的東奧培訓選手楊俊瀚、李智凱等人參加110年全國大專校院運動會「測試賽」，持續備戰東京奧運。

今年全大運自4月20日起展開19天環台聖火路跑，是全大運50年來首次一步一腳印，以接力方式，繞經全台30所學校，預計5月8日返抵成大校園。蘇慧貞校長表示，全程由選手路跑的19天聖火傳遞行程，就是希望夠透過環台路跑的堅持與熱情，為台灣的體育選手加油打氣。

今年全大運將於5月14日至18日進行，共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、角力、木球、橄欖球等18種競賽種類，相信賽事絕對精彩可期。誠摯邀請大家，蒞臨110全國大專校院運動會，詳細資訊可見全大運官方網站：https://110niag.ncku.edu.tw。

(中時 )