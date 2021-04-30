台南市長黃偉哲（中）與中大遠百店長藍卓成（右）、台南市農業局長謝耀清，一起穿上圍裙，在百貨賣場裏示範果乾沙拉。（馮惠宜攝）

台南市長黃偉哲30日率台南農民與業者到台中大遠百為「台南果乾嗑」活動揭開序幕。（馮惠宜攝）

台南市長黃偉哲30日率台南農民與業者到台中大遠百為「台南果乾嗑」活動揭開序幕，他盛讚最優質的水果製品、搭配最優質的通路，「不怕貨比貨，只怕不識貨」，更強調進軍台中市場，就是要把最好的貨介紹給最厲害的消費者。

為推廣農產品，多元化推廣加工製品，台南市政府今年舉辦台南果乾節活動，並在勞動節連假30日到5月2日在台中大遠百舉辦台灣果乾食嗑活動，由七家果乾業者在現場展售，與台中的消費者分享。

活動開幕日，黃偉哲特別偕同農業局長謝耀清，一起帶著台南在地農民及果乾業者親自到台中大遠百與消費者介紹台南最優質的果乾；黃瑋哲一一介紹來自台南的鳳梨、情人果、芒果、芭樂、柚子、火龍果、哈密瓜、蕃茄、橘子、龍眼製成的果乾，他也穿上圍裙，在百貨賣場裏示範用果乾風味茶及果乾沙拉。

黃偉哲說，到台中大遠百來介紹最優質的台南果乾，是最恰當，不怕貨比貨只怕不識貨，來台中的目的就是要把好貨介紹給最厲害的消費者，台南的果乾CP值最高，不管是口味、健康、營養，台南有很多農特產品，更是美食之者、水果之都，不是沒有原因，他希望，藉著這個機會把最好的果乾，介紹給消費力最厲害的台中消費者。

而面對目前水情吃緊，黃偉哲也強調，不怕乾旱造成農作減產，他說台南有11座水庫，其中三大水庫南化水庫、曾文水庫、烏山頭水庫，蓄水量大概還有一億噸，只要好好節約用水，應該是不會再造成農作物減產，他對目前個水的供應，沒有疑慮。

(中時 )