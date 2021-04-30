速水茂虎道跟劇中人偶「美啾子」一起受訪。（KKTV提供）

日本「帥主廚」速水茂虎道在新劇《無法結婚的理由》中，飾演一名迷戀人偶「美啾子」的帥氣課長富澤光央，與夢想在30歲結婚的OL後藤麻里子（若月佑美飾）展開了2人1娃的三角關係，近日接受台媒視訊訪問，疫情前曾多次來台的他，也直呼想念台灣美食，還曾在家中試做菜圃蛋、飯糰、火鍋等台味解解饞。

速水茂虎道透露從小就喜歡蒐集復仇者聯盟、迪士尼等公仔，目前已多達2000個，覺得他們每一個都有生命、很重要，所以家中還特別有一個像專賣店那樣的房間，精心擺放自己的收藏品，所以很能理解男主角的想法，「之前就看過原著漫畫，並不覺得這樣的故事設定奇怪」，但不忘解釋現實生活中不會這樣對娃娃講話，也不會替他們一一取名。而他也形容劇中自己有如戚風蛋糕，溫柔且包容，美啾子則像是「鳳梨」酸酸甜甜，女主角若月佑美則是「珍珠奶茶」，甜甜的有咬勁，講完還自言自語「搞不好會被罵吧」。

速水茂虎道新戲再演變態 女主角對戲被這舉動嚇傻。（KKTV提供）

訪問當天，速水茂虎道正好有拍攝行程，他搞笑帶上「美啾子」一起受訪，向大家說「美啾子拍戲有點累了，是我很拚命地說服，它才肯來」，並稱「它只要跟我在一起心情就很好」，過程中還貼心幫她遮內褲，甜蜜互動讓現場笑翻。他分享試裝第一次見到美啾子時，就請造型師幫它準備被子和枕頭，「這樣它在包包裡面就可以很舒服」，不忘自誇「因為我對女生很溫柔，所以會特別想到這些」，甚至會定期幫她洗澡，還因為實在太喜歡美啾子，忍不住去咬它親他，連女主角都嚇到受不了，下戲也不還給劇組，更問殺青後能不能讓他帶回家。

繼《這個男人是我人生中最大的錯誤》中的「抖M社長」後，這次再度挑戰「變態菁英上司」，他說只要是觀眾會看得很開心的作品，都很願意去嘗試，剛好最近都是比較奇怪的角色，「被對手演員問過『你真的是變態吧』，想說到底是在說我還是說角色，但現在被講變態，好像有點開心，說不定我內心可能也是有一點變態吧」。更自嘲「現在演的角色，就是一般帥哥演員會排斥的」，未來也不會因為角色太特殊而拒絕，但沒多久又改口笑稱「應該也要演一些女生們不會嚇到的角色了」，還逗趣拜託後方電視台相關人員。

訪問中記者刻意準備雞排誘惑，速水茂虎道看到後，瞬間雙眼發亮大喊「好想吃」，至於疫情趨緩後最想到台灣哪個地方？他說之前聽到很多人推薦台南的食物比較甜，下次想到當地品嘗一番，也順便激發一下自己的做菜靈感，最後再度提到美啾子，表示想帶它一起逛台灣夜市，還笑稱「會小心讓它在機場不被攔住」。該劇每周日晚間11點半在KKTV上線。

(中時 )