中油宣布5月份國內氣價調整方案；其中，天然氣價格平均調漲2.99%；家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格則持平、不調整。

中油表示，5月份天然氣價格因進口氣源成本增加而仍應調漲，惟為配合政府穩定物價政策，僅於單月權限範圍內調漲2.99%以部分反映氣源成本，並自5月1日零時起實施。其中，公用天然氣事業NG(1)每立方公尺調漲0.22元；以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月增加約6.6至9.9元。

液化石油氣類之價格依液化石油氣計價公式計算結果，5月份液化石油氣每公斤應調降1.7元，惟自108年10月份至110年4月份為配合政府政策及減輕民眾負擔，累計未調足之吸收金額達每公斤8.7元，因此本月價格不調整以先回補部分吸收金額。另尚未回補之吸收金額每公斤7.0元，將於日後國際價格跌價時再行回補。

(工商 )