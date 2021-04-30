侯友宜也前往雙鳳里民活動中心參加職訓公益列車開拔，體驗為民眾「挽臉」，氣氛熱絡。（戴上容攝）

侯友宜關懷弱勢案主（戴上容攝）

「新北工會行善團10周年plus職訓公益列車開拔」30日於新莊區雙鳳社區登場，侯友宜特地前往參加。（戴上容攝）

勞動節到來，新北市政府勞工局舉辦「新北工會行善團10周年plus職訓公益列車開拔」活動，新北各職業工會透過自身專業，自發性深入社區行善；市長侯友宜30日出席活動，和工會成員一同為弱勢案家體驗協助刷油漆，盼未來將愛心送到更多角落。

「新北工會行善團10周年plus職訓公益列車開拔」30日於新莊區雙鳳社區登場，侯友宜前往新莊區弱勢個案家中刷油漆表示，感謝行善團修繕辛勞，讓原本的陰暗雜亂被改造成明亮舒適，案家都很感動行善團為他們施了魔法。另他也前往雙鳳里民活動中心參加職訓公益列車開拔，體驗為民眾「挽臉」，氣氛熱絡。

勞工局長陳瑞嘉表示，陳姓案家一家7口大多為智能障礙者，擠身在父母遺留下的老宅，屋內電線雜亂老舊、漏水，居住環境惡劣，屋內還設置早期的蹲式馬桶，對於長者相當不便，經由雙鳳里長潘素娥通報、社會局轉介，由勞工局成立的「新北工會行善團」承接，改善陳姓弱勢戶的居住環境。

陳瑞嘉表示，值得一提的是，油漆工會理事長何天台，農曆新年後才動完髖關節手術，仍然帶著工會成員上上下下的場勘、施作，這樣的善心義舉更令人感動。

侯友宜表示，「新北工會行善團」於2012年成立，透過職能專業，包括木工、油漆、水電等技術，幫助弱勢家庭，行善10年間共幫助近5萬人、修繕100多家房屋，並捐贈價值2500萬元物資。

侯友宜說，首度開拔的「職訓公益列車」，透過成員職訓專業到新北市各地幫助民眾按摩、挽臉及義剪等，將所學技能回饋給社會大眾，不僅讓學生在進入職場前累積實戰經驗，又能落實公益精神，未來列車也會陸續開往新北各區，讓新北市成為更有溫度的宜居城市。

(中時 )