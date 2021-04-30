竹聯幫寶和會槍手陶彥誠2年內接受12次特別事由接見、4次增加接見，其中一次還是「館長」陳之漢槍擊案的涉嫌槍手劉丞浩，遭外界質疑次數過多，是否有特權？對此臺北監獄表示，過程都符合規定，但細節不方便透露。

據爆料消息，寶和會成員，疑似透過1名股市炒手，向臺北監獄安排特見及增見，首次在2019年7月22日，一直到2020年9月2日，陸續12次特見、4次增見。

不過臺北監獄說明，特見、增見只要是「收容人家中發生變故或有其他特殊情事」、「矯正機關因管教收容人需要，須請申請人協助時」、「其他經矯正機關首長認為有助於穩定收容人身心適應等情形時」等原因，任何人都能夠申請。其中特見指的是面對面會談，增見則是電話。

根據爆料內容，16次接見中，2019年8月29日，劉丞浩曾和陶彥誠碰面，去年8月28日館長就被槍擊。北監則說，無法透露接見人細節，對於接見人身分，他們不得而知。另外現在也無函送任何人，都是檢察官主動函詢相關事情。另外接見原因，則是不便對外說明。

(中時 )