外媒爆台灣「全球最危險」？ 趙少康怒嗆蔡英文一句話

英國《經濟學人》雜誌最新一期封面稱台灣是「地球上最危險的地方」，指如果台海爆發戰爭，美國和北京當局可能在此開打，將成災難，美中必須極力避免。對此，資深媒體人趙少康高聲疾呼，「蔡英文總統在此危急時刻應明確、公開宣示民進黨不搞台獨，絕對不能打模糊仗，替台灣帶來大危機」。此外，趙少康也表示，蔡英文應該強烈要求美國今年挺身而出，勇敢為台灣爭取參與WHA/WHO的機會，「不要老是躲在幕後口頭支持」。

《經濟學人》封面。（摘自蔡正元臉書）

英國《經濟學人》將於5月1日發布最新文章，文中標題不但直接以「地表最危險之地」來形容台灣，並使用台灣本島做為配圖。文章分析，儘管美國長期以來透過「戰略模糊」來管理台海情勢，讓婆娑小島得以維持數十年的和平；然而，隨著北京軍事力量的膨脹，「戰略模糊」儼然已行不通，華府與北京須更加努力，來避免台灣未來成為戰爭的導火線。

趙少康30日臉書PO文回應，美國情報總監今天也指稱，台灣的台獨氣焰越來越高漲、兩岸越來越緊張，面對國際間的警告，活在台灣的人卻不自覺，不知危之將至。

趙少康說，看看蔡英文近期玩弄的兩手策略，台獨大老辜寬敏喊著退黨、辭總統府資政，一方面又找姚嘉文擔任修憲小組共同召集人安撫獨派，就是不肯公然宣示不搞台獨。他呼籲「請蔡英文在這個危急時刻應該明確、公開宣示民進黨不搞台獨，絕對不能打模糊仗，替台灣帶來大危機」。

此外，對於世界衛生大會（WHA）5/24-6/1將開年會，趙少康認為，台灣今年有希望進去，因為在新冠肺炎疫情下，全世界都說台灣很重要，拜登、美國國會也說支持台灣，美國最近還有一百多位國會議員提案讓台灣進WHA，甚至WHO。

他強調，兩岸與其在台灣海峽武鬥，不如到WHA文鬥，蔡英文應該主動積極促成這件事情，由於時間壓力沉重，呼籲蔡英文總統訓令蕭美琴駐美代表、約見AIT酈英傑處長，並透過各種外交管道全力協商，請美國正式領銜向WHA提案，邀請台灣參加今年年會，並為台灣爭取以觀察員身分加入WHO。蔡英文應該強烈要求美國今年挺身而出，勇敢為台灣爭取參與WHA/WHO的機會，不要老是躲在幕後口頭支持。

【LIVE直播】WHA世衛大會5月登場 趙少康呼籲蔡總統表達立場｜2021.04.30

趙少康續指，過去美國政府從國務卿到駐外代表，都只以口頭或推文、信函等方式，表態支持台灣參與WHA，從來沒有正式向WHA總務委員會提案，邀請台灣以觀察員身分參加。台灣不獲邀後，又只以口頭表達遺憾、譴責中國大陸阻撓，民進黨政府卻把美國的口惠（Lip service）當大內宣素材，不敢強力運作、要求美國政府正式提案、不敢告訴台灣民眾真相。真相就是，美國不願意為了台灣參加WHA議題和大陸對抗、攤牌，美國不願意在兩岸沒有政治共識、默契的情況下，為台灣出頭在WHA提案，遭致提案被大會否決的難堪結果。

趙少康反問台灣人，「試問，如果美國連在WHA替台灣提案都綁手綁腳、畏首畏尾，一旦兩岸發生戰爭，台灣如何相信美國會出兵保護？ 」今年美國如果能登高一呼，為台灣仗義執言，再聯合法國、英國、日本...等國，通過可能性必然大幅提高，就算最後沒有成功，台灣人民也必然對美國見義勇為的俠義之風表示感謝。

今天看到最新一期英國 #經濟學人 封面故事，把台灣形容為... 由趙少康發佈於 2021年4月30日 星期五

(中時新聞網)