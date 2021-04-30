【旅遊經 洪書瑱報導】

螢火蟲一直以來都被視為環境的指標，而在台北繁華都市中，賞螢對台北人的觀念中，如同一場「不可能的任務」，但現在不必跑深山、不必走田庄，臺北市區搭乘大眾運輸，確定已可以看到螢火蟲了，由於目前正值賞螢期（但已漸入尾聲），5/2前推出系列活動，民眾欲在台北都市中賞螢，不妨走訪大安森林公園、榮星花園公園、木柵公園萃湖，以及虎山螢火蟲復育區，感受一場大自然的奧妙與許多人努力後所創造的都會奇蹟！

北市螢火蟲秘境全都露 把握這一場都會生態奇蹟。（旅遊經）

黃緣螢火蟲(攝影：黃義欽）

螢火蟲(圖：文山社大黃義欽提供)台北螢火蟲復育品種目前為黃緣螢，牠是一種水棲螢火蟲，幼蟲生活於水流緩慢的乾淨水域，以水生螺類、動物屍體為食，春季、秋季都可以看到成蟲出現，成蟲多於3~4月(螢火蟲較多)及10月間出現，成蟲翅鞘邊緣黃色，發黃綠色閃光，在螢火蟲季時，傍晚7:00為最佳賞螢時間！

木柵公園萃湖志工團隊每年定期進行棲地維護

螢火蟲來臨前夕，榮星花園公園志工團隊進行清淤泥及清外來種

而台北螢火蟲的復育，該從2014年說起，那一年結合學界專家學者及民間團體共同協助復育螢火蟲，目前大安森林公園、榮星花園公園、木柵公園萃湖，以及虎山在螢火蟲繁殖季節均可看見一閃一閃的火金姑身影，成效讓各國專家學者眼睛為之一亮，成功取得2017國際螢火蟲年會的舉辦權。也讓具有螢火蟲教母之稱的Sarah Lewis驚嘆不已。為了持續推廣螢火蟲復育及臺北市公園生態化，公園處於2018年起舉辦螢火蟲季系列活動，透過各式各樣的活動帶給民眾豐富的螢火蟲知識及保育概念。

螢火蟲專用LED燈螢火蟲的成長，除了仰賴自然環境潔淨的要求外，「光源」也是讓螢火蟲能安居繁殖的關鍵，螢火蟲怕強光，波長590nm光源較不會干擾螢火蟲，琥珀色光源人類可見，螢火蟲卻看不見，因此，公園處除儘量採取關閉路燈外，亦加裝遮光罩或改用螢火蟲專用LED燈等方式控制光源，期望透過這些努力強化生態復育，喚起大家對公園生態復育的保護意識，讓臺北市民有更多的賞螢地點。今年公園處與大地處共同合辦臺北市螢火蟲季，規劃包括大安森林公園「2021世界地球日『蔬食無痕家庭日』」、螢火蟲DIY課程及導覽解說等，帶給民眾豐富的螢火蟲知識及保育概念，並且與民眾一起關懷我們所處的生態環境。

大安森林公園螢火蟲

「大安森林公園」螢火蟲生態池於2018年完成，營造生態池時須作完全生態無污染的水池工程，同時設置雨水回收資源再利用循環系統，以維持常水位的狀態，使水生植物、水中生物的水環境穩定。生態池內種植水柳、風箱、穗花棋盤腳、野薑花等十多種臺北原生溼地植物，重現溼地原生植物的林相，也成為認識臺北自然生態環境、瞭解臺北土地生成背景的重要基地。

榮星花園公園螢火蟲「榮星花園」裡的生態池為舊有瑠公圳露頭遺址，保留早期臺北市農田的原始自然生態，有乾淨地下水提供適合黃緣螢生長的溼地環境，是市區內僅存的原生種螢火蟲棲地之一。

木柵公園螢火蟲

「木柵公園」於2014年啟動螢火蟲復育，調整萃湖溢水口並增設落瀑，以增加湖內溶氧量，並除去水泥舖面營造生態池等，讓萃湖成為螢火蟲的舒適新家，目前木柵公園萃湖螢火蟲族群已有穩定的數量。賞螢期間，文山社區大學夜間18:45~20:00安排有志工在木柵公園游泳池後方的萃湖入口，引導民眾參觀賞螢，民眾進入萃湖只需讓雙眼適應黑暗，就能發現感受螢火蟲夜間約會派對。

另外，大地處也長期致力虎山螢火蟲生態區計畫，今(2021)年配合北市螢火蟲季，推出信義區虎山舉辦溪溝賞螢生態導覽，讓參加者能近距離觀察北市郊區的螢火蟲生態環境，增進對溪溝生態的體驗與認識。部份路段之邊緣處有設置柔性繩索欄杆及螢光地貼，請賞螢民眾緩慢行走，並注意自身安全。提醒民眾，螢火蟲畏強光、對於環境生態「講究」，賞螢的大小朋友們千萬不要使用閃光燈、不可隨意放生其他動植物、不攀折花草樹木、不抓取干擾螢火蟲、不走入水池踩踏邊坡植物、不嬉戲喧嘩及亂丟垃圾等，共同保護這群得來不易的夜光小精靈。圖片：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供

(中時新聞網)