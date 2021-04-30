南投縣警察局長呂新財（左三），頒發破案獎金。（中興警分局提供／廖志晃傳真）

張姓男子日前在草屯鎮、中寮鄉連續偷竊，被警方緝獲移送南投地檢署，才獲交保就偷機車代步，騎到中興新村一家超商前，看到曾姓女子下車購物卻未熄火，他立即將汽車開走；警方發動圍捕，追逐80公里在魚池鄉將他逮捕到案。

中興警分局日前晚上7點多，接獲曾姓女子報案，指稱她在南投市中興路一家便利商店前停車，下車後未熄火就進入購物，詎料，就在那瞬間，汽車立即被歹徒偷開走。

中興警分局於受理報案後，立即通報相關分局，啟動攔截圍捕專案；員警到現場勘查，也立即鎖定犯嫌身分，並且發現張姓竊嫌，在案發當天下午，在南投市復興路偷機車代步，然後再偷竊曾姓女子的汽車。

張姓男子為規避攔檢，從案發地途經草屯鎮、中寮鄉、集集鎮及魚池鄉，駕車逃逸80多公里；員警則是持續互相通報與支援，在縣道131線17K處攔截，張嫌駕駛車輛一度衝撞攔截點，員警則以口袋戰術布陣，讓他無所遁形；張嫌發現突圍無功，棄車逃逸並且赤腳狂奔，但仍被員警緝捕到案。

由於張嫌不僅竊盜被害人汽、機車及手機等財物，數日前也在草屯鎮、中寮鄉等地連續犯案，警方將他移送南投地檢署偵辦，檢察官已向法院聲請羈押獲准。

南投縣警察局長呂新財，特別到中興警分局頒發破案獎金，肯定員警維護治安工作表現，而且是由中興與集集兩個警分局，發揮團隊合作精神，查緝策略奏效，所以在最短時間內逮捕嫌犯，值得嘉許。

呂新財表示，竊盜案件讓民眾有切身之痛，直接影響民眾對治安的感受，因此，各分局應落實社區防竊作為，轄內竊盜案件務必立即偵破，讓民眾安居樂業。

中興警分局長黃念生，提醒民眾下車要拔鑰匙並上鎖，提高危機意識，才能遠離危害、避免被害。

(中時 )