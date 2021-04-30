因應日本擬在2年後排放含氚廢水，原能會昨天邀集相關部會召開「日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放跨部會因應會議」，會中漁業署指出，如漁區海水或漁獲輻射超出標準值，將再邀請專家評估公告暫停漁撈作業，直至檢測結果低於法定標準後，再評估開放該漁區作業。

漁業署代表提及，對於因此造成漁民損失，相關求償機制，漁業署將會協同海委會及原能會，並邀請外交部、法務部及相關學者專家預先研議如何向日本求償。

外交部代表指出，台日於2013年簽署「台日漁業協議」並成立「台日漁業委員會」，2016 年另成立「台日海洋事務合作對話會議」，未來 2 年後倘有漁民受損求償需求，建議似可研議在上揭既有架構內推動辦理。

食藥署代表在會中也指出，衛福部將持續蒐集國際間對食品中氚攝食安全風險評估資訊，未來原能會核研所建立「海生物體氚含量檢測方法」後，衛福部將與原能會、農委會等跨部會合作，研商水產品中氚之監測，蒐集相關科學數據，作為後續風險評估及對外溝通參考。

(中時 )