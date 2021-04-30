文策院旗下漫畫平台《CCC創作集》接連鬧出編輯部解散、收攤謠言等爭議。追究整起事件主因，就是因支持《CCC創作集》連載平台的前瞻計畫專案預算將於4月底到期，去年卻未因應於此，編列今年對接預算，因而釀禍，更引發外界批評「難道全院上下都不知道要編新預算？」文策院董事長丁曉菁坦言，這是行政疏失。

《CCC創作集》於2009年創刊，源自於科技部「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」，將中研院累積的歷史文本轉譯為漫畫期刊，曾於2015年停刊。直至2017年，由文化部爭取前瞻預算使其復刊，2019年轉移至文策院旗下，並於去年發行最後一期實體刊物，轉為全數位平台。

丁曉菁表示，文策院接手《CCC創作集》時，就知道前瞻預算將於今年到期，正常來講，文策院要設計出對接的預算，但由中研院時期便組成的現有團隊，已有發展出自行分配資源的模式，業界夥伴對政府預算可能對預算編列無相關了解。自己也是在今年2月才兼任院長一職，僅任董事長時，不會看到所有公文，不然原則上院長會核決所有公文。

丁曉菁強調，3月26日已有文化部支持，由文化部委託文策院營運的漫畫基地中「漫畫基地暨數位平台營運管理計畫」項下今年預算，結果是好的。關於編列預算導致的爭議，當然是行政疏失，會對董事會做檢討報告，這是新組織的學習過程，也會針對多為業界人士組成的院內人員再教育。

文策院前任院長為作家胡晴舫，她在去年12月宣布辭去院長職務。一名業界人士透露，丁曉菁的回應，其實如同將責任歸咎於編列預算的團隊及前任院長，且丁雖一再強調重視《CCC創作集》發展，但以公開的110年度預算及目標來說，便無任何有關《CCC創作集》的內容，「預算書的目標都很模糊，就是先確保可以得到其他預算。」如果真的重視《CCC創作集》，今日場面不會發生。

(中時 )