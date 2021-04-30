人民幣兌美元在岸價（CNY）30日下午4：30收盤跌64點，最低見6.4763。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價收報6.4716，較上日下午4時30分收報6.4652，跌64點或0.1％；較晚上11時30分最後成交價6.4720，走強4點。

離岸價（CNH）亦曾跌穿6.47，低見6.4733，截至下午4時34分，離岸價報6.4688，在岸價報6.4716。

官方今日開出的中間價報6.4672，較上日報6.4715，升43點或0.07％，續升近兩個月高。

交易員指出，隔晚美國經濟數據助穩美元，但美元也很難組織像樣的反彈；中國最新公布疲軟的製造業PMI數據或給人民幣帶來壓力，不過人民幣大概跟隨美元波動。

另有交易員認為，由於美國聯準會短期採取緊縮無望，疫苗接種和經濟復甦方面歐元區也逐漸跟上，短期不排除美元加速下行的可能，需要關注監管層對後市人民幣的態度。

(工商 )