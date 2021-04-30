這名年輕的媽媽抱著熟睡的孩子一起「鑽轎底」。（胡健森攝）

這名女子帶著愛犬一起「鑽轎底」。（胡健森攝）

台北松山慈惠堂母娘文化季保民遶境嘉年華今（30）日上午舉行起駕儀式，起駕之後卻直奔宜蘭縣，首度在宜蘭縣展開繞境祈福活動，數以千計的信眾早早在繞境路線等待，虔誠地迎接瑤池金母（王母娘娘）到來，繞境隊伍抵達宜蘭市後，宜蘭市最熱鬧的中山路更全面封路2公里，讓信眾安全地趴跪在地上「鑽轎腳」，成了難得一見的場景。

松山慈惠堂的「台北母娘文化季保民遶境嘉年華」今年首度移駕到宜蘭遶境，也堪稱是「蘭陽媽祖文化節」之後，宜蘭縣最盛大的宗教活動，由數十輛花車、工作車、遊覽車輛組成的車隊，載著數百名工作人員浩浩蕩蕩地一路從礁溪鄉南下，接受沿途信眾的膜拜。

繞境路線並安排了幾個地點讓信眾「鑽轎腳」，有虔誠的信眾無懼宜蘭縣晴朗炎熱的天氣，在大太陽下站了數個小時，就是希望能夠順利「鑽轎腳」，好不容易等到了瑤池金母的巒轎，信眾們立即有序地跪趴在地上，有人手中抱著熟睡的嬰孩，有人則是抱著愛犬，也有行動不便的人將柺杖放在身旁，也與他人一般跪趴在地，更有人是整個人平趴在地上，全身緊貼著地面，讓巒轎依序經過身上。

而帶頭推著巒轎緩慢前行的人，正是宜蘭縣長林姿妙及宜蘭市長江聰淵，兩人一左一右順著跪趴在地民眾排成的人龍往前行，由於林、江兩人即可能在下一屆的宜蘭縣長選戰中正面交鋒，如此的安排，可說是雙方兼顧，但也讓這場宗教儀式增添了幾許詭譎的政治氣氛。

(中時 )