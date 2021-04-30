反鳳崎納骨塔自救會指出，納骨塔預定地的上方有大型社區及學校，具有安全疑慮，呼籲重新選址。（莊旻靜攝）

新竹縣竹北市公所提出興建第六公墓納骨堂興建工程，並以10萬個塔位為計畫，當地反對興建納骨塔的組成自救會，並提起訴願及行政訴訟，日前台北高等行政法院判決出爐，自救會30日於新竹縣政府前宣布勝訴結果，並提出重新選址等訴求，由民政處長邱靖雅代表接下陳情書。

這起納骨塔興建計畫由竹北市公所提出，以1993年由台灣省政府通過環評，當時計畫興建約1.95萬罐的納骨塔，竹北市公所於2018年8月量體增至10萬罐，並通過新竹縣環保局環境差異影響評估。

反鳳崎納骨塔自救會成員不服，認為選址位置不妥，上方有住家、且位於山坡及步道，憂心有土石流疑慮，多次發起抗議，於2019年7月向北高院提起行政訴訟，判決結果4月15日出爐，為自救會勝訴，意即市公所無法依計興建10萬罐量體的納骨塔，須依舊環評的2萬罐量體設計，送縣府核准。

竹北市長何淦銘受訪指出，尚未看到判決，是否另外選址、提起上訴，他仍須經開會討論。新竹縣政府環保局昨也指出，竹縣環評委員會由各領域專家組成，並以普通多數決通過決議，審核過程絕對經得起考驗。

邱靖雅則指出，尚未收到竹北市公所的納骨塔興辦事業資料，若有，未來審核會重視民眾意見，審慎面對各公所提出的納骨塔興建計畫。

竹北市大義里長曾台安也是自救會成員，他聲明，自救會並非反對興建納骨塔，而是位址不對，鄰近500公尺的第六公墓與納骨塔預計興建址高低落差達80公尺，且預定址上方還有2大型社區及學校，且以10萬罐量體計，未來興建後掃墓出入也成一大問題，他也呼籲，不該竹北市東區蓋大樓、西區蓋納骨樓。

多名縣議員、竹北市民代表均到場關心此案，數十名自救會成員也齊聚於新竹縣政府前，喊出「「重新選址，守護鳳崎」等口號，要求縣府依台北高等行政法院判決，廢止納骨塔興辦事業計畫，以及竹北市公所重新選址、重新環評，也要求新竹縣主動退場老舊環評並整合殯葬設施等。

(中時 )