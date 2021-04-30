儘管PLG季後挑戰賽G5還沒確定是否要舉辦，一切要等30日晚上G4結果而定，卻因桃園市政府通知，受到新冠疫情加劇影響，桃園巨蛋必須限制只有500人進場，在聯盟與台新夢想家、桃園領航猿討論過後，決定假如G5需要舉行，將繼續在彰化縣體育館進行，等同領航猿的主場優勢徹底消失，但這也是無可奈何的結果。

以下是PLG官方新聞稿內容，「聯盟季後挑戰賽30日晚上7點將在彰化縣體育館進行第4戰，目前桃園領航猿以2比1領先福爾摩沙台新夢想家，但因應桃園地區近日新冠疫情有升溫之勢，系列賽若要進行第5戰原定是要在周日(5月2日)移師回領航猿主場桃園市立綜合體育館，聯盟與領航猿與夢想家今天賽前協商一切以防疫為優先，達成共識決定超前部署第5戰若要進行將改至彰化縣立體育館，比賽時間維持下午5點不變。

桃園領航猿球團今天收到桃園市政府通知，有鑑COVID-19疫情加劇，原定在桃園市立綜合體育館第5戰若要進行，室內人數不能超過500人，桃園領航猿球團將市府通知回報聯盟，在一切以防疫優先考量下，又不會影響球迷觀戰權益，並提供觀眾安全看球環境，聯盟協調夢想家，並和領航猿達成共識，超前部署第5戰若要進行將改至彰化縣立體育館，此役票房收入由兩球團均分。」

(中時 )