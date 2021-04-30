國立竹山高中資料處理科學生，參加勞動部舉辦的機器人技能競賽中區賽，表現優異，二年級蘇冠丞、李心妤獲得第5名，三年級吳宗昇、潘子茵獲得佳作，不只有以技優升大學的機會，蘇冠丞、李心妤也取得進軍全國總決賽的資格。

竹山高中校長陳漢銘指出，機器人應用設計課程，是該校資料處理科規畫的跨領域特色課程，指導學生學習機器人的機構組裝、程式操控等相關應用設計能力，並且選拔優秀學生，參加各類機器人設計競賽，讓學生發揮所學，並有多元展能、適性升學的機會。

今年勞動部機器人技能競賽，設定的解題任務難度，較往年大幅提升，機器人必須在起點辨識條碼，決定要夾取的3個顏色球、辨識轉彎標誌決定上下坡的方向，然後到隨機變換位置的球筒區依序辨識，夾取3個對應顏色球倒入車內，再依轉彎標誌上坡，到5個隨機變換位置的球色分類區，將對應的色球倒入，這樣的想定可應用於垃圾分類、物流、醫藥等領域，參賽學生2人1組，需於時限內針對問題，組裝機器人設定程式，並指揮機器人完成設定的任務。

竹山高中參賽選手，在資料處理科主任歐文性指導下，利用晚間與假日練習研究解題策略，設計有容錯能力的機構，降低顏色辨識誤判率，及最佳化路線規畫操控程式，以永不放棄的精神，克服各項艱難的任務，終能於競賽中獲得佳績，也創下竹山高中資料處理科師生團隊，參與機器人競賽的新紀錄。

(中時 )