宏達電內容與應用程式商店VIVEPORT宣布與日本動漫大廠萬代南夢宮影業簽訂戰略同盟，雙方將合作把萬代南夢宮影業動畫名作內容帶入VR，初期將從開發兩家公司共同的動畫內容、製作和發行開始合作，接下來幾個月便會在VIVEPORT 平台上架。

萬代南夢宮影業以製作具有強大銷售潛力的原創動畫系列而聞名，例如《偶像學園Aikatsu》系列、《Battle Spirits》系列和《Tiger & Bunny》系列，等萬代南夢宮影業也曾將熱門漫畫如《銀魂Gintama》和《軍曹Keroro》製作為超人氣動畫。

宏達電表示，VIVEPORT 將與萬代南夢宮影業緊密合作，共同創建和發展VR生態系統，不論是萬代南夢宮影業的粉絲、還是動漫愛好者，皆可透過 VIVEPORT 享受的沉浸式萬代南夢宮動畫內容，還可與動漫偶像虛擬互動，而宏達電與萬代南夢宮影業的夥伴關係，將可使宏達電擴展IP版圖，對於萬代南夢宮影業而言，此合作亦協助萬代南夢宮拓展全球版圖，提供全球用戶不同的內容體驗方式。

萬代南夢宮影業總裁兼總經理尾崎雅之表示萬代南夢宮影業專注動畫製作，並擁有大量製作電視劇、原創動畫、網路動畫和舞台劇的經驗，多年來培養的原創動畫和製作實力、結合宏達電的技術，雙方可望創造超越現實限制、讓粉絲可以共享的不同體驗。

宏達電內容暨平台副總經理林俊吳表示，透過此次合作，宏達電可以將動畫內容帶入另一個領域，在接下來的幾個月中，日本動畫內容將會上架於VIVEPORT VR應用商店及內容訂閱服務平台。

宏達電與萬代南夢宮影業合作初期將以開發兩家公司共同的動畫內容、製作和發行為主，未來將在新動畫和IP開發上合作，以共同發掘新的商機。

(工商 )