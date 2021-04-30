有些人意志力薄弱，容易受到外物影響，因此失去自己原有的性格，但有的星座則是意志力極強，他們有自己的原則，不容易受到物質的誘惑，而這類的人因為具有超乎常人的意志力，因此在工作與生活上也更能吃苦耐勞，《網易》近日分享3個意志力極高的星座。

1.水瓶座

水瓶座的人非常有個性，他們喜歡一個人獨處，在群體與人相處時，就算他們知道自己的言論、行為與別人不同，但他們並不會為了大家，而改變自己的風格，儘管難以融入大家，但這對水瓶座毫無影響，他們不論在工作或生活都有超強意志力。

水瓶座的人也愛聽好聽的話，但假若有人想控制他們，或要求他們做不道德的事情，水瓶座的人並不會因此妥協，由於他們意志力強，所以不容易受到金錢和其他物質的誘惑，甚至可控制好自己的情緒。

2.金牛座

金牛座的人個性憨厚老實，就算有人惹他們生氣，他也不會輕易發脾氣，大多數時候對其他人都很友好，而且非常重視友誼，就算被朋友利用，他們儘管會不開心，但仍會選擇原諒對方，但並不代表他們沒有脾氣，只是不想為小事而生氣。

若是觸碰到金牛座的底線，他們會變得非常固執，一旦涉及到原則，對方甚至難以安撫他們的情緒，也因為他們固執的個性，使他們意志力非常強，面對原則絕不妥協，在工作上也是一項優勢。

3.天蠍座

天蠍座的人有自己的目標，擁有極強的自制力，意志力是普通人的2倍，非常堅守自己的原則，金錢與物質對他們毫無誘惑力，會嚴格的要求自己，不斷提升自我能力，能夠做出正確的選擇，並且不會被他人壓制。

天蠍座觀察細微，也總是能洞悉一切，了解身旁朋友的狀況，但天蠍座善於偽裝，是一種自我保護的方式，他們能夠決定是否要被人理解，因此很少有人能看透他們的想法。

(中時新聞網)