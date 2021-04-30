民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑，涉嫌吸毒、詐欺等案，本月20日遭法院裁定羈押，過往黑歷史被挖出，同時爆出許多負面新聞，今年3月趙介佑在臉書PO文，因為小弟被逮捕，他還霸氣回應「你的兒子，大哥替你養」。

根據了解，今年28歲的趙介佑，是北聯幫成員，身上更揹有強盜擄人、勒贖、毒品等前科，趙介佑雖然年紀輕，但已經結婚並育有一子，經常在臉書曬出嬌妻與兒子，還有許多「兄弟照片」，看起來過得相當不錯。

趙介佑曾在3月25日，於個人臉書公開PO文，寫下「一再叫你要小心，到底白目什麼，通緝這麼久了，還有辦法在最危險的地方被逮捕，只能祝你刑安了！你的兒子，大哥替你養」，文章還附上合照，一付大哥姿態照顧小弟，對犯罪也無所謂的樣子，新聞曝光後，該則貼文也被網友酸爆。

趙介佑疑似因為惹怒幫中幹部楊志豪，4月10日楊與郭旻峻到趙映光擔任理事長的「北投媽祖文化協會」開3槍示威，逃亡19天後，29日投案指稱，趙介佑黑吃黑販毒又害死小弟，且憑藉父親人脈有恃無恐，根本是地方毒瘤，才會憤而開槍。

(中時新聞網)